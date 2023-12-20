سي إن إن: ظهر بلا خجل هدف جديد للحرب الإسرائيلية في غزة وهو إعادة انتخاب نتنياهو

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه في الأيام الأخيرة، ظهر "بلا خجل إلى العلن" هدف جديد للحرب الإسرائيلية في غزة، وهو إعادة انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، أن "أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة على غزة، هي إعادة الردع ضد أعداء إسرائيل، وطمأنة الإسرائيليين بأن الدولة لا تزال قادرة على حمايتهم.. لكن في الأيام الأخيرة، ظهر هدف ثالث بلا خجل إلى العلن: إعادة انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضافت "بدأ الأمر بشكل جدي قبل أسبوع تقريبا، عندما تزايدت الدعوات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، للسيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. فرد نتنياهو: ليس وأنا على رأس الحكومة".

"وانتقد نتنياهو اتفاق أوسلو، مشددا على أن "غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان" فيما كان سفيره لدى المملكة المتحدة أكثر وضوحا: عندما أكد أن إسرائيل تدعم حل الدولتين على الإطلاق".

وأشار تقرير سي إن إن إلى أن مؤلف كتاب "بيبي" أنشيل فيفر قال على موقع "إكس"، إن "ما يحدث هو أن نتنياهو يهدر عمدا الدعم الدولي الضئيل الذي تحظى به إسرائيل لمواصلة الحرب ضد حماس دون جدوى. إنه يحاول إنقاذ حياته السياسية من خلال خوض معركة مع بايدن".

ولفت التقرير إلى أن "مصير نتنياهو ربما يتقرر عاجلا وليس آجلا، فقد نشر معهد IDI التابع لبليسنر يوم الثلاثاء استطلاعا وجد أن ما يقرب من 70% من الإسرائيليين يريدون رؤية البلاد تجري انتخابات جديدة بمجرد انتهاء الحرب مع حماس.

والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لنتنياهو هو أن الاستطلاع أظهر أيضا أن 31% من ناخبيه من حزب الليكود يقولون إنهم سيصوتون لحزب مختلف في المرة القادمة.

في نهاية المطاف، من المحتمل أن يفعل نتنياهو كل ما يمنحه أفضل فرصة للبقاء في منصبه.