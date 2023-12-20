الصين تكثف مشترياتها من الغاز المسال بعد تراجع الأسعار

كثفت الصين مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسابيع الأخيرة للاستفادة من انخفاض السعر والاستعداد لمواجهة موجات البرد خلال الشتاء مما يزيد الطلب على الغاز لاستخدامه في التدفئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الطاقة الصينية الأصغر مثل شينشن إنيرجي جروب وبيجين جاز جروب اشترت عدة شحنات غاز مسال من السوق الفورية لاستلامها خلال الشهرين الحالي والمقبل، بحسب مصادر مطلعة.

كما قال متعاملون إن شركة إي.إن.إن إنيرجي هولدنجز الصينية اشترت شحنة غاز مسال استلام فبراير المقبل.

يذكر أن أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا اقتربت من أقل مستوياتها منذ أغسطس الماضي نتيجة ارتفاع مستويات المخزونات في مختلف أنحاء المنطقة مما قلص المخاوف من حدوث أزمة في الإمددات خلال موسم ذورة الاستهلاك في الشتاء.

وتستغل الشركات الصينية انخفاض الأسعار لشراء المزيد من الشحنات في الوقت الذي أدت فيه موجات البرد التي ضربت مناطق في الصين إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي. وتشير توقعات الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في العاصمة بكين ستنخفض خلال الأسبوع الحالي إلى 7 درجات مئوية، في حين تنخفض درجات الحرارة في مناطق أخرى عن معدلاتها الطبيعي خلال الأيام العشرة القبلة.

ورغم زيادة واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي بنسبة 10% سنويا، فإن مشترياتها من السوق الفورية كانت محدودة، حيث تعتمد الصين بدرجة كبيرة على عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال باعتبارها أكبر دولة مستوردة له في العالم.