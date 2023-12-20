كشف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، عن ضخ 70 ألف طن من البصل بالأسواق من اجمالى 150 ألف طن جرى ضبطها بمحافظة الجيزة، لافتا أيضا إلى التحفظ على 31 ألف طن أخرى بمركزي إمبابة ومنشأة القناطر بالمحافظة ذاتها.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، إن إجمالي إنتاج مصر من محصول البصل يتراوح من 3.3 إلى 3.7 ميون سنويا.

وأشار إلى إبلاغ الزراعة كل من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك؛ بشأن أماكن تخزين البصل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومواجهة أزمة الاحتكار، لافتا إلى تراجع سعر البصل الثلاثاء إلى 20 جنيها من مستويات 40 جنيها.

ولفت إلى زراعة مصر 250 ألف فدان سنويا بمتوسط إنتاج يصل إلى 3.3 طن، موضحا أن إجمالي التصدير يقارب 400 ألف طن سنويا، في حين يصل يتراوح معدل الاستهلاك المحلي بين 2.2 إلى 2.5 مليون طن.

ونوه إلى وجود فائض من الإنتاج يوازي 700 ألف طن، مشيرا إلى توجه التجار نحو شراء محصول البصل من المزارعين بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة بهدف الاحتكار، وذلك في ضوء عمليات الضبط والرصد.