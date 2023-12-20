أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رفض مصر التام المقترحات الإثيوبية الجديدة؛ حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك على هامش جولات التفاوض الأخيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قائلا: «لا نستطيع أن نتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E» ، مساء الثلاثاء، إلى تعمد الجانب الإثيوبي؛ خفض احتياجات الأمن المائي المصري خلال فترات الجفاف، متسائلا: «كيف سنتعامل خلال فترات الملء؟ هل ستنظر بعد جفاف 8 سنوات؛ 3 سنوات أخرى حتى تنتهي إثيوبيا من الملء منفردة؟!».

ولفت إلى زج إثيوبيا ببعض النصوص المطاطة والصياغات التي تمنحها؛ حق التغيير في الاحتياجات المائية بشكل أحادي في المستقبل، قائلا: «أقل تصرف يخرج من السد الإثيوبي المسمى (التصرف لحماية البيئة)؛ شهد تراجعا ووضع صياغات لا تعطي أي شيء للدول الأخرى».

وأوضح أن السودان لم تحقق كذلك الكثير من أهدافها خلال مسارات التفاوض، لافتا إلى عدم نجاح محاولات الوساطة الدولية الأمريكية والروسية في ظل التراجع الإثيوبي المستمر ، قائلا: «في واشنطن تراجعت إثيوبيا يوم التوقيع بعد اتفاق الدول الثلاث، ولم تذهب للمفاوضات».

وتابع: «الفيضان هذا العام أكثر من المتوسط، والوضع مطمئنا في السد العالي، نحاول التعامل مع الكميات التي تم خصمها في السد الإثيوبي هذا العام، وجميع مؤسسات الدولة يقظة بشأن موضوع سد النهضة وعلى تواصل لحظي».

وأعلنت وزارة الري عن انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشددة أن مصر تحتفظ بحقها في «الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر».