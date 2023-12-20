الأهلي: لا تراجع عن الانسحاب من كأس الرابطة

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن قرار الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية لا رجعة فيه.

وقال محمد الغزاوي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "قرار النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة كأس الرابطة نهائي، ولا رجعة فيه".

وأضاف: "القرار ليس تقليلًا من أي بطولة، ولكن صدر هذا القرار بسبب الضغط الذي يعاني منه الفريق من المباريات والبطولات التي نشارك بها، والقرار يعود أيضًا للمدير الفني".

وتابع: "هاك إجهاد كبير جدًا للاعبين، واللاعبون تعرضوا لضغط مباريات في وقت قصير جدًا، وهذا القرار من جانب المدير الفني وكمجلس إدارة اتخذنا هذا القرار أيضًا في الأيام القليلة الماضية".

وأكمل: "هناك لائحة موجودة في النادي الأهلي بخصوص الحصول على المركز الثالث أو الثاني أو الأول في كأس العالم للأندية، ولكن ليس لدينا لائحة تخص الحصول على المركز الثاني في أي بطولة آخرى".

وأتم محمد الغزاوي تصريحاته قائلًا: "الاستثناء الوحيد هو في مونديال الأندية، وليس لدينا في النادي الأهلي سوى الحصول على المركز الأول باستثناء مونديال الأندية".