أوغندا توافق على طلب شركة كنوك لبناء مصنع لغاز البترول المسال

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ذكرت الحكومة الأوغندية، في بيان، أنها وافقت على طلب شركة كنوك الأوغندية؛ لبناء مصنع لغاز البترول المسال، في منطقة تطوير كينجفيشر.

ولم يطرح البيان تفاصيل عن حجم الاستثمار المقرر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن شركة "كنوك" الأوغندية تطور حقل "كينجفيشر"، نيابة عن شريكتيها شركة "توتال انرجيز إس.إيي" وشركة النفط الوطنية الأوغندية.

وكانت وزارة الطاقة الأوغندية، قد ذكرت في يوليو الماضي أن شركة "كنوك" الأوغندية تعتزم بناء محطة بقدرة 20 ألف طن سنويا.

ولم يرد متحدث باسم شركة "كنوك" على طلب للتعليق.