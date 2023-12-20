البنك المركزي الصيني يضخ 285 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 285 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 134 مليار يوان ( 88ر18 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%. كما ضخ البنك 151 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 95ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجددا في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 2966ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0982ر7 يوان لكل دولار أمس ليتراجع الدولار أمام اليوان بمقدار 24 بيب صيني، بعد ارتفاع العملة الأمريكية أمس بمقدار 49 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.