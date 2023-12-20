رئيس نيكاراجوا: إنجازات الصين تجلب الأمل للعالم

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للعمل مع رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا لتعزيز العلاقات الثنائية؛ لتحقيق إنجازات جديدة مع اتخاذ الشراكة الاستراتيجية المعلنة حديثا بين البلدين كنقطة انطلاق جديدة.

وأضاف "شي"، في محادثة هاتفية مع أورتيجا، أنه مستعد للانضمام إلى رئيس نيكاراجوا لتقديم مثال على التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال إن الصين مستعدة لأن تكون صديقا موثوقا لنيكاراجوا وستواصل دعمها بقوة في حماية استقلالها الوطني وكرامتها الوطنية، مضيفا أن الصين تدعم أيضا نيكاراجوا في رفض التدخل الخارجي.

وتابع أن الصين مستعدة للعمل مع نيكاراجوا لمعارضة الهيمنة وسياسات القوة، وتعزيز تطوير نظام دولي أكثر عدلا وعقلانية.

وقال إن الصين مستعدة لتعزيز التضامن والتنسيق مع نيكاراجوا في الشؤون الدولية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.

ومن جانبه، أكد أورتيجا، أن الإنجازات الرائعة التي حققتها الصين في مجال التنمية ساهمت في السلام العالمي وجلبت الأمل للعالم.

وقال أورتيجا، إن الصين قدمت مساهمات كبيرة في مشاركة إنجازات التنمية مع شعوب الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وتحسين رفاهيتهم.

وأضاف أن نيكاراجوا تلتزم بقوة بمبدأ صين واحدة، وتدعم قضية إعادة التوحيد الكبرى للصين، مشيرا إلى أن نيكاراجوا تدعم أيضا مبادرات التعاون العالمية، ومنها مبادرة الحزام والطريق التي اقترحها الرئيس شي.