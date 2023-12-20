فيلم «يمّي» التونسي يفوز بجائزة قنوات ART في مهرجان الجونة السينمائي

فاز مشروع الفيلم التونسي "يمّي" للمخرجة هند بو جمعة، بجائزة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وقدرها 10 آلاف دولار، والمقدمة لأفضل مشروع فيلم روائي طويل في مرحلة التطوير، وذلك ضمن مسابقة منصة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، حيث سلمت الجائزة، المدير التجاري بشبكة راديو وتليفزيون العرب أفنان السراج.

فيلم "يمّي" يتناول العلاقة الاجتماعية بين الأخوة، حينما ينشأ بينهم خلاف بسبب الميراث، وما ينتج عن هذا الخلاف من صراع نفسي واجتماعي يبرزه الفيلم من خلال شخصيات العمل.

جدير بالذكر أن "منصة الجونة السينمائية" تهدف إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.