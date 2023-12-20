 فيلم «يمّي» التونسي يفوز بجائزة قنوات ART في مهرجان الجونة السينمائي - بوابة الشروق
الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فيلم «يمّي» التونسي يفوز بجائزة قنوات ART في مهرجان الجونة السينمائي

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:57 م

فاز مشروع الفيلم التونسي "يمّي" للمخرجة هند بو جمعة، بجائزة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وقدرها 10 آلاف دولار، والمقدمة لأفضل مشروع فيلم روائي طويل في مرحلة التطوير، وذلك ضمن مسابقة منصة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، حيث سلمت الجائزة، المدير التجاري بشبكة راديو وتليفزيون العرب أفنان السراج.

فيلم "يمّي" يتناول العلاقة الاجتماعية بين الأخوة، حينما ينشأ بينهم خلاف بسبب الميراث، وما ينتج عن هذا الخلاف من صراع نفسي واجتماعي يبرزه الفيلم من خلال شخصيات العمل.

جدير بالذكر أن "منصة الجونة السينمائية" تهدف إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك