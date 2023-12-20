سامح عاشور: الغرب يعيش حفلة تنكرية والقضية الفلسطينية أظهرت وجههم القبيح

قال النائب سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، إن الغرب كان يعيش حفلة تنكرية، لافتًا إلى أن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية أظهرت وجههم القبيح.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «الغرب كانوا يشعرون أنهم شعب متميز والباقي كلاب»، بحسب تعبيره.

ونوه أن «الغرب يدافعون عن الحيوانات في بلادهم أكثر من الدفاع عن الإنسان في أي مكان»، قائلًا إن «ما يفعله الغرب حاليا يبرهن أنهم خارج الديانات ولا يدينون بدين لكونهم يستبيحون القتل».

ولفت إلى أن مصر تتعامل في الأزمات بدبلوماسية كبيرة كما حدث في ملف حرب غزة، موضحًا أنها رفضت رفضا قاطعا فكرة التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء، ولها جيش قوي قادر على حماية حدوده.

وذكر أن «موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت»، مؤكدا أن القياة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت في المعركة الدبلوماسية بشأن غزة.

وتطرق بالحديث إلى ملف سد النهضة، الذي نوه أن إسرائيل لها دور في بنائه، معقبًا: «أصل السد توصيل المياه لإسرائيل، وإفريقيا لم تعترف بإسرائيل قبل اتفاقية كامب ديفيد ولكن الآن اعترفت كله».

ومن الناحية الاقتصادية، أكد السياسي والقانوني البارز، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة نحو الخروج من عباءة الدولار، لافتا إلى أن هناك تحديات اقتصادية في الفترة المقبلة لابد من مواجهته منها ملف صندوق النقد الدولي والتخلص من ضغوطه وأيضا أزمة الدولار.

