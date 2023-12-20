ارتفاع إمدادات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 22% في الـ11 أشهر الأولى من 2023

أوضحت حسابات وكالة تاس الروسية للأنباء، بناء على الإحصاءات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأربعاء، أن صادرات روسيا من النفط إلى الصين ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 5ر97 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتقدر قيمة هذه الإمدادات بنحو 55 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 1% عما كانت عليه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتظل روسيا أكبر موردي النفط إلى الصين، تليها المملكة العربية السعودية (80 مليون طن) والعراق (1ر54 مليون طن).