نشطاء: إيران تنفذ حكم الإعدام بحق سيدة لإدانتها بقتل زوجها

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قال نشطاء حقوقيون، اليوم الأربعاء، إن إيران نفذت حكم الإعدام بحق سيدة لإدانتها بقتل زوجها، وذلك بعد إجبارها على الزواج وهي صغيرة.

وقالت جماعة إيران هيومان رايتس ومقرها النرويج، إنه تم إعدام سميرة سابسيان في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب إدانتها بالاتهام الموجه إليها.

وانتقد النشطاء بشدة الحكم، وحاولوا ممارسة الضغط في الأيام الماضية لوقف تنفيذ حكم الإعدام.

وذكرت وكالة روكنا الإيرانية للأنباء، أن سابسيان كانت تبلغ من العمر 18 عاما وقت صدور الحكم، وأطفالها يبلغان من العمر "7 أعوام" و"3 أعوام".

وينتقد النشطاء الحقوقيون منذ عقود استخدام عقوبة الإعدام في إيران.

ووفقا لما توصلوا إليه، فإن النظام القضائي الإيراني أعدم عدد من الأشخاص خلال عام 2023 أكثر من الأعوام السابقة.