البرلمان البولندي يدعو إلى إعادة هيكلة وسائل الإعلام العامة في البلاد

أقر البرلمان البولندي يوم الثلاثاء قرارا لاستعادة حياد وسائل الإعلام العامة، بعد أسبوع من أداء الحكومة البولندية الجديدة اليمين الدستورية.

وفي السنوات الثماني الماضية، أصبحت هيئات البث العامة ووكالة الأنباء البولندية وسائل إعلام حزبية في ظل حكومة حزب القانون والعدالة المحافظة آنذاك، والتي "قامت بمهام دعائية واضحة"، وفقا للقرار الذي تم إقراره يوم الثلاثاء.

وتعد إعادة تنظيم هيئات البث العامة واحدة من أهم أولويات حكومة دونالد توسك الجديدة المؤيدة لأوروبا.

وقال توسك: "وسائل الإعلام العامة لدينا حاليا لا تستحق التمويل من جيوب دافعي الضرائب".

وفي الانتخابات التي أجريت في 15 أكتوبر، فاز تحالف من ثلاثة أحزاب من المعارضة السابقة بقيادة توسك بأغلبية الحكومة. وفقد حزب القانون والعدالة، السلطة بعد 8 سنوات من توليه مقاليد الحكم.

وانتقدت المنظمات الدولية تغطية وسائط الإعلام العامة البولندية أحادية الجانب للحملة الانتخابية.