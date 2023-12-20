ارتفاع أرباح فيديكس في الربع الثاني

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أعلنت شركة "فيديكس" الأمريكية لتوصيل الطرود يوم الثلاثاء عن أرباح الربع الثاني التي زادت عن العام الماضي لكنها جاءت دون تقديرات المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 90ر0 مليار دولار، أو 55ر3 دولار للسهم ، مقارنة بـ 79ر0 مليار دولار، أو 07ر3 دولار للسهم ، في الربع الثاني من العام الماضي.

وباستثناء البنود الخاصة، أعلنت فيديكس عن أرباح معدلة بقيمة 01ر1 مليار دولار أو 99ر3 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تكسب الشركة 20ر4 دولار للسهم.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين العناصر الخاصة.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع بنسبة4ر0% إلى 2ر22 مليار دولار من 28ر22 مليار دولار في العام الماضي.