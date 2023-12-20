قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى القاهرة، تأتي في سياق الاتصالات والتحركات السياسية التي تقوم بها «حماس»، لوقف العدوان على غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن سير المعارك في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أن الزيارة تأتي في سياق الاتصالات لإغاثة شعب فلسطين، وتسهيل دخول كل أشكال الإغاثة من الطعام والدواء والتجهيزات الطبية للشعب المرابط.



وأكد أنه ليس قلقًا بشأن مستقبل غزة، معقبًا: «ندرك تمامًا أن الأمر يحدده ويقرره الشعب الفلسطيني وحده، وليس لأحد أن يتدخل فيه أيا من كان».



وأشار إلى أن «الشعب الفلسطيني صاحب القرار في مصيره»، مضيفًا: «كل واهم يمكن أن يأتي إلى غزة على ظهر دبابة أمريكية أو إسرائيلية، لن يُكتب في سجل الشعب الفلسطيني إلا خائنا للقضية والشعب».



ونفى إمكانية التفاوض حول الأسرى إلا بوقف العدوان، مشيرًا إلى أن «العدو الإسرائيلي يدرك أنه غير قادر على تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها».



وأكمل: «المقاومة لا تزال تقارعه في كل نقاط قطاع غزة، وهناك لقطات توثق ما يقع من إصابات في جيش الاحتلال، وفي كل محاولة لاستعادة أي أسير فإنه يستعيده جثة هامدة أو أشلاء.. لا مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين».