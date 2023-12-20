زيلينسكي: روسيا لم تحقق أيا من أهدافها الحربية في أوكرانيا خلال 2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم تحقق أيا من أهدافها الحربية في أوكرانيا في عام 2023.

وأكد زيلينسكي في حديث خلال مؤتمر صحفي كبير في نهاية العام في كييف يوم الثلاثاء، أنه في حين أن القوات الروسية لم تتمكن من غزو منطقة دونيتسك شرقي البلاد بالكامل، إلا أن أوكرانيا استعادت إلى حد كبير السيطرة على غرب البحر الأسود.

من ناحية أخرى ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، معلقا أيضا على الحرب يوم الثلاثاء في موسكو ، إن قواته تمتلك حاليا زمام المبادرة.

وأعرب بوتين ، قبلها بساعات ، عن رضاه عن مسار الحرب لممثلي وزارة دفاعه.

وقال بوتين للأفراد العسكريين وممثلي السياسة والكنيسة والمجتمع إن الغرب لم ينجح في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في أوكرانيا. وقد تحطم هذا الهدف بسبب "القوة المتنامية لقواتنا المسلحة والإنتاج الدفاعي".

وأوضح أنه في الحرب ضد أوكرانيا "يمكننا القول باقتناع أن المبادرة في جانب قواتنا المسلحة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، اعترف بأن الحرب ضد أوكرانيا أبرزت مشاكل في الدفاع الروسي. وقال بوتين إن البلاد بحاجة إلى المزيد من الطائرات المسيرة ودفاع جوي أفضل ونظام اتصالات حديث عبر الأقمار الاصطناعية.

وقبل ظهور بوتين مباشرة، أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة موسكو، وفقا لمصادر عسكرية.

وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدون الأراضي التي احتلتها روسيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف الثلاثاء إن أوكرانيا لن توافق على انضمام مقسم "لم نتلق مثل هذا المقترح من أي من شركائنا. أنا أيضا أرى أنه من الصعب تصور كيف سيبدو هذا".

وأضاف أن أقوى ضمان أمني لأوكرانيا سيكون الانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي كدولة مكتملة.

وكان الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن قد اقترح أنه يمكن قبول انضمام أوكرانيا في الحلف العسكري حتى إذا لم تكن تسيطر على كل أراضيها، معتبرا أن هذا سيردع روسيا عن مهاجمة الأراضي الأوكرانية.

وبالمقابل، تستطيع أوكرانيا التركيز على المعارك على خط الجبهة بعيدا عن أراضيها الداخلية، وفقا لراسموسن.

وفي مؤتمر صحفي في كييف بمناسبة نهاية العام، أعرب زيلينسكي عن شكره لألمانيا لمساعدتها، وأشاد بها باعتبارها ثاني أكبر داعم لأوكرانيا ماليا وعسكريا.