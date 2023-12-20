قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن التحليلات الاقتصادية تشير إلى رفع البنك المركزي المصري؛ لأسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، منوها إلى أهمية استمرار سياسيات التشديد النقدي؛ بهدف كبح جماح التضخم.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، إلى رفع المركزي منذ مطلع العام الجاري 3 نقاط مئوية مقارنة بـ 8 خلال العام الماضي.

ونوه إلى انخفاض مستوى التضخم الشهري في ضوء الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة للسيطرة على السوق، موضحا أن مستوى التضخم لا يزال مرتفعا قياسا بالمستهدف.

ولفت إلى لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة سعر الفائدة 11 مرة؛ من أجل الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، مضيفا: «نحتاج في مصر إلى موجات عالية من التشديد النقدي ورفع الفائدة 3 نقاط مئوية في الاجتماع الواحد بداية من الخميس المقبل».

وأوضح أن استمرار التضخم المرتفع من شأنه «التهام عوائد الاستثمارات»، متوقعا من جانبه تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «تدفق الأموال القادمة من صندوق النقد، مع بعض الإيرادات الأخرى من الاستثمارات؛ قد تكون بداية لتحريك سعر الصرف، في سبيل القضاء على السوق الموازية».