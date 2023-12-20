ندوة إرشادية للطلاب بجامعة بني سويف حول طرق التعامل مع قلق الامتحانات

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ندوة إرشادية عن "طرق التعامل مع قلق الامتحانات"، وذلك في إطار دعم الطلاب نفسيا ومعنويا.

عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث حاضر في الندوة الدكتور حماد أحمد مدرس بقسم الاعاقة العقلية ومدير وحدة الدعم النفسي، جاء ذلك بحضور وكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وسط حضور لافت من الطلاب.

وتناولت الندوة التي نظمتها وحدة الدعم النفسي بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية، تعريف القلق من الامتحان، وكيفية التعامل معه، وأنواع القلق ومفهوم قلق الامتحانات والفرق بين القلق الطبيعي والقلق المرضى، وآليات التعامل مع قلق الامتحانات بالفنيات الإرشادية والعلاجية المناسبة، وتقديم بعض النصائح والإرشادات للطلاب لتجنب الخوف من الامتحانات.