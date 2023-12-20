قال الإعلامي أحمد موسى، إن «نجم الكرة المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، يتعرض منذ يومين لحملة على مواقع التواصل من لجان جماعة الإخوان الإرهابية».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «صلاح ابن مصر ولنا الفخر، فخورون بهذا البطل الذي يحب بلده جدًا، وكلنا نقف إلى جواره ما عدا اللجان الإخوانية».



ولفت إلى أن «صلاح شخص وطني ومحترم، ومن القلائل الذين تبرعوا بالملايين من أجل شعب فلسطين في غزة»، موضحًا أن «نجم الكرة الدولي يعلم دوره الاجتماعي تجاه بلده وأهله وناسه».



واستنكر الهجوم على اللاعب المصري، قائلًا: «أنت مالك هل أنت وصي عليه! محمد صلاح يعلم ماذا يفعل، هل تتعاملون معه على أنه سياسي؟! صلاح لا علاقة له بالسياسة.. هو نجم عالمي».



وناشد المصريين دعم صلاح ضد هجمات الجماعة الإرهابية، متوجهًا برسالة للاعب: «مصر كلها معك، والعالم كله يحب النجم المصري، عندما يذهب إلى أي مكان الدنيا تتقلب، ولا يوجد مثله في العالم العربي، فهو فخر مصر والعالم العربي والكرة الأرضية».





