مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق الداخلة - الفرافرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص، بتروسيكل بمنطقة الكيلو 5 بطريق الفرافرة – الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد.



وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص بتروسيكل.



وأسفر الحادث عن وفاة "محمد.أ، 30 عامًا" وإصابة كل من "أحمد.م، 48 عامًا" "رئيفة.ا، 48 عامًا" "ياسر.س، 31عامًا" "عبير.ف، 45 عامًا" "أمل.س، 50 عامًا" "محمود.ع، 61 عامًا" "مصطفى.م، 19 عامًا".



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وإيداع المتوفى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.