رنا سماحة تطرح أحدث أغنياتها بمشاركة زوجها (فيديو)

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قامت المطربة رنا سماحة بمشاركة زوجها الملحن سامر أبو طالب في الغناء بطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "هابي بيرث داي لوكي" للاحتفال بميلاد ابنها مالك في عامه الثاني، وتعد تلك الأغنية التجربة الأولى لها في كتابة كلمات الأغاني كشاعرة وألحان سامر أبو طالب.

وقامت رنا سماحة بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من الأغنية.

وكتب رنا سماحة عليه معلقة: "زي العادة وربنا ما يقطعلنا عادة.. وثقنا عيد ميلاد اللوكي.. بأغنية لكل أعياد ميلاد النونات الكبار والصغيرين".

كما قامت أيضًا بنشر مجموعة صور من الاحتفال بميلاد ابنها مالك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "كبر الحلو وبقى عنده سنتين..

عقبال كل سنينك الجاية فرحان وسعيد يا فرحة العمر".