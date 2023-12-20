شولتس: إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية سيخفف العبء عن ألمانيا

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه يتوقع أن يؤدي إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية إلى تخفيف العبء عن ألمانيا.

وبعد إعلان حدوث انفراجة في مفاوضات إصلاح نظام اللجوء الأوروبي صباح اليوم الأربعاء، كتب المستشار الألماني على منصة إكس: "بهذا سنحد من الهجرة غير النظامية وسنخفف العبء عن الدول المتأثرة بشدة (بهذه الهجرة) ولاسيما ألمانيا".

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي، عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن يعتبر بمثابة قرار مهم للغاية.

وفي ذات السياق، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن رضاها الشديد عن الاتفاق بغض النظر عن انتقادات المنظمات المعنية بحقوق اللاجئين.

وقالت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس في بيان لوزارتها: "ناضلت بشدة طوال الليل داخل المجلس والبرلمان من أجل الحصول على الموافقة وأجريت العديد من المحادثات".

وأضافت الوزيرة: "إذا أردنا أن نحافظ على أوروبا ذات الحدود المفتوحة داخليا فعلينا أن نحمي الحدود الخارجية وأن نتوصل إلى إجراءات فاعلة".

وقالت فيزر، إن الحكومة الألمانية تسعى إلى إنهاء الموت في البحر المتوسط والأوضاع الخارجة عن القانون والفوضوية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق هذين الأمرين سوى عن طريق التوصل إلى حلول أوروبية قابلة للتطبيق.

واستطردت فيزر، أنه لهذا السبب يجب القيام بالرقابة بشكل صارم والتسجيل عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مستقبلا.

وقالت إن الشخص الذي لديه فرص ضئيلة للحصول على حماية داخل الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الخضوع؛ لإجراءات اللجوء القانونية عند الحدود الخارجية للتكتل وفي حال رفض طلبه سيتعين عليه العودة من هناك.