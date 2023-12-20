استقالة وزير الصحة الفرنسي اعتراضا على قانون الهجرة الجديد

تقدم وزير الصحة الفرنسي، أوليان روسو، باستقاله، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على التصديق على قانون الهجرة الجديد في فرنسا. فيما تم أنيس فيرمان لوبودو، وزيرة للصحة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن وزير الصحة الفرنسي استقال لأنه لا يدعم قانون الهجرة الجديد، الذي تم إقراره بفضل أصوات أصوات اليمين (حزب الجمهوريين) في فرنسا.

بدوره، هنأ وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتبني مشروع قانون الهجرة الذي تم تمريره بدون أصوات اليمين المتطرف (حزب التجمع الوطني).

وكانت رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد اعترفت أن بعض الجوانب في القانون لا تتماشي مع الدستور، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأدى الجدل حول قانون الهجرة إلى انقسامات داخل حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون. وبعد أن رفضت المعارضة في "الجمعية الوطنية" (البرلمان) اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة، سعت لجنة من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى التوصل إلى حل وسط.

وتقدم الحكومة تنازلات كبيرة للمحافظين من أجل تأمين موافقتهم، الأمر الذي تسبب في استياء داخل جناحها اليساري.

وصوت كثير من أعضاء البرلمان من صفوف ماكرون ضد مشروع القانون. وتريد الحكومة استخدام المشروع للسيطرة بشكل أفضل على الهجرة وتحسين الاندماج.

بدوره، رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة أوليفييه فيران، بعد ذلك اتهامات معارضي النص بوجود تدابير تتعلق بـ"الأفضلية الوطنية"، لاسيما صرف الإعانات الاجتماعية. ودافع عن أنه "لا يوجد شيء يعود إلى التفضيل الوطني"، قبل أن يندد بـ"الرغبات غير الصحية" و"التستر الفكري" لليمين المتطرف "لادعاء النصر".