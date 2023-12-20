تشهد مدينة الأقصر، في تمام السابعة مساء، ختام فعاليات الدورة الـ13 من ‏المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج، وذلك باستعراضات فنية بصحبة أنغام المزمار والآلات الشعبية وأغاني التراث الصعيدي بمشاركة 9 فرق.

وكان افتتاح الفعاليات قد حضرته الدكتورة نهلة إمام مستشار وزيرة الثقافة للتراث، والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من ممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.