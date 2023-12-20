انتهاء مدة الطعن على النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة 2024

انتهت مساء اليوم المدة المحددة للطعن على النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك بعدما حسمها المرشح عبدالفتاح السيسى من الجولة الأولى ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات تبدأ فى أبريل 2024 وتنتهى عام 2030.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع إجراءاتها التى حددتها بجدول زمنى بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الإثنين الماضى، ليتبقى إجراء قانونى خارج سلطتها يتعلق بحق الطعن على قرار النتيجة أمام المحكمة المختصة.

وأتاحت الهيئة يومى الثلاثاء والأربعاء 19 و20 ديسمبر الحالى للطعن على النتيجة النهائية أمام المحكمة الإداية العليا ضمن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسة، على أن تفصل المحكمة فيما يقدم إليها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 21 وحتى 30 ديسمبر الحالى. وهو إجراء نص عليه القانون.

وانتهى يوم عمل المحكمة أمس الثلاثاء دون تقدم أى من المرشحين بطعن على النتيجة، وبنهاية اليوم الأربعاء دون تلقى المحكمة أى طعون أيضا يسدل الستار نهائيا عن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بانتخابات الرئاسة 2024.

ومرت جميع إجراءات الانتخابات دون اعتراضات أو تظلمات أو طعون، سواء فى فترة تقدم المرشحين بأوراقهم ــ حيث قبلت الهيئة أوراق جميع من تقدموا للترشح دون استبعاد لاستيفائهم الشروط القانونية والدستورية ــ أو فى فترة عملية الاقتراع وفرز أصوات الناخبين.

وحسم السيسى سباق الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى دون إعادة لتجاوزه نسبة 50% من عدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وهى النسبة التى يتحقق بها الأغلبية المطلقة.

وستبدأ الولاية الجديدة للسيسى يوم 2 أبريل 2024 وهو الموعد الذى تنقضى به ولايته الحالية التى امتدت من 4 إلى 6 سنوات بإقرار التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى 2019 وأتاحت إعادة انتخابه لمرة تالية، ليكون السيسى أول رئيس جمهورية ينتخب لمدة 6 سنوات فى تاريخ مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز المرشح عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المصرية، التى أجريت فى ديسمبر الحالى.

وأوضحت الهيئة فى مؤتمر صحفى عقدته أمس الأول الاثنين للإعلان عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، أن عدد المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين بلغ 67 مليونا و32 ألفا و438 مواطنا، وأدلى 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا منهم بصوته فى صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 66.8%.

وأضافت أنه من إجمالى عدد المصوتين، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361 صوتا بنسبة 98.9% من إجمالى الحاضرين، فيما سجلت الأصوات الباطلة 489 ألفا 307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالى الحاضرين.

وحصل المرشح عبدالفتاح السيسى على 39 مليونا 702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6%، وجاء فى المركز الثانى المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى بمليون و986 ألفا و352 صوتا، بنسبة 4.5%.

فيما حصل المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على مليون و776 ألفا و952 صوتا بنسبة 4%، محتلا المركز الثالث، وجاء المرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى المركز الرابع بـ 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة 1.9%.