سميرة محسن تروي أسباب اعتزالها الفن: 17 ساعة تصوير

قالت الفنانة سميرة محسن، إنّ اعتزلت الفن قبل أربع سنوات لعدة أسباب.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة «النهار»، وعُرضت اليوم الأربعاء: «إحنا تربينا (في الفن) إننا ناخد الاسكربت ونعمل بروفات شهر، ونعرف كل التفاصيل وبنصور في وقت محدد ومعروف لكن دلوقتي الوضع اختلف وبقوا بيصوروا 17 ساعة في اليوم» .

وأضافت أنها كان عليها أن تحافظ على صحتها ولا تستهلك نفسها في العمل بهذه الطريقة، مشيرة إلى أنها جمعت بين حب التمثيل والتدريس في وقت واحد.

واعتبرت أن الممثل عليها أنه يعتزل من تلقاء نفسه ولا ينتظر حتى يطلب منه الوسط الفني ذلك، متابعة: «الفنان لازم يختم كبير مش صغير (تقصد من ناحية العطاء الفني)».

وأشارت إلى أنّ ظروف الفن في الوقت الحالي اختلفت بشكل كامل عنها خلال الفترات الماضية.