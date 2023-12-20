الحكومة البولندية الجديدة تستبدل قيادات أجهزة الاستخبارات

استبدل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك القيادة بأكملها على رأس أجهزة الاستخبارات في البلاد بعد أسبوع واحد من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وبعد تقديم المشورة للجنة المعنية وتلقي بيان من الرئيس أندريه دودا، قرر توسك إقالة رؤساء وكالة مكافحة الفساد وجهازي الاستخبارات الداخلية والأجنبية وجهازي الاستخبارات العسكرية البولندية، حسبما قال توسك في وارسو يوم الثلاثاء.

وستصبح أجنيسكا كفياتكوفسكا جورداك الرئيسة الجديدة لهيئة مكافحة الفساد، بينما سيتولى الكولونيل رافال سيريسكو قيادة جهاز الاستخبارات الداخلية.

ويقود توسك تحالفا من ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا من المعارضة السابقة التي خرجت منتصرة من الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر وكسرت قبضة حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي على السلطة منذ ثماني سنوات.

ولم يتمكن توسك من تولي منصبه إلا الأسبوع الماضي بعد أن أرجأ حزب القانون والعدالة، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، نقل السلطة.

وتتهم الأحزاب في الحكومة الحالية حزب القانون والعدالة باستخدام أجهزة الاستخبارات للتجسس على خصومهم السياسيين.

كما أعلن رئيس الوزراء الجديد أنه سيعين قريبا خلفا لقائد الشرطة ياروسلاف شيمكزيك. وتعرض الجنرال للسخرية على مستوى البلاد في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي عندما تسبب عن طريق الخطأ في انفجار قاذفة قنابل يدوية ، أعطاها له زملاء أوكرانيون، في مقر الشرطة.

ومع ذلك، ظل شيمكزيك، المقرب من حزب القانون والعدالة، في منصبه.