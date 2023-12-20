مصرع اللاعب سيف جميل في ناشئين نادي سيراميكا بالمنيا في حادث سقوط أسانسير

سادت حالة من الحزن والأسي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة اللاعب الناشئ سيف جميل فاروق، 13 سنة، والذي كان يلعب في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ثم انتقل إلى نادي سيراميكا كيلوباترا.

كانت البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا، يفيد بمصرع سيف جميل فاروق 13 سنة، من إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.



وكشفت البيانات الأولية أن الشاب المتوفي كان ينظر لأسفل من مكان الأسانسير، متوقعا صعوده لأعلى، ولكن تفاجئ بنزوله من أعلى، وصدمه في رأسه، ما أفقده الوعي وأدى إلى وفاته.



وفور الانتهاء من التحريات تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الأجهزة المعنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إصدار تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.





