الصحة العالمية تحذر من مخاطر وباء كبير وحالة جوع حقيقية في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.

وقالت المتحدثة باسم "الصحة العالمية"، مارغريت هاريس، إن وضع المنظومة الصحية في غزة "يزداد سوءا"، وإن هناك "مخاطر من وباء كبير" دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.



وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود "مخاطر كبيرة" بشأن انتشار الأمراض بينهم.

وأعربت عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص، للوباء.

وأوضحت أن الأجواء باردة وممطرة في غزة، مردفة: "نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية. و90 بالمئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي".

ونوهت بعدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين.

وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حاليا خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي.

وأكدت هاريس، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 19667 شهيدا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".