قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة حققت أرباحًا بقيمة ١٨ مليار جنيه هذا العام، من ٧٢ شركة تابعة لقطاع للأعمال العام، ذاكرًا أن تلك الشركات كانت تحقق خسائر عام ٢٠١٤.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحكومة ضخت استثمارات ضخمة في شركات الغزل والنسيج، حتى تتحول إلى مشروع كبير وقومي.

ولفت إلى «الانتهاء من أول مصنع للغزل والنسيج»، مضيفًا: «سيتم افتتاحه على مستوى الحدث بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسترون أمرًا غير موجود في العالم كله على مستوى الصناعة»، بحسب وصفه.

وتطرق بالحديث إلى صفقة الفنادق التاريخية، موضحًا أنها تشمل ١٥٠ مليون دولار مخصصة لأعمال التطوير، ويتولى المستثمر باقي التكلفة لو حصلت زيادة في تلك الأرقام.

ورأى بأن «الصفقة إضافة جيدة لتتأكد الدولة أن التطوير يتم على أكمل وجه»، مؤكدًا وضع جدول زمني لتطوير الفنادق، يبدأ بفندق إنتربالاس في الأقصر، ثم ماريوت في الزمالك.

وأكد أن الفنادق لن تتوقف عن العمل بشكل كامل أثناء فترة الصيانة، مستطردًا: «التطوير سيشمل عددًا معينًا من الأدوار حتى نستمر في تحقيق الإيرادات، ولا نقلل عدد الغرف الفندقية المميزة في القاهرة».

وأشار إلى وضع الوزارة تضع خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص، مختتمًا: «هناك فرص استثمارية كبيرة في العديد من المجالات، بدأنا عمليات تطوير فنية للشركات حتى نعظم من قيمتها، فالشراكة مع القطاع الخاص تحسن من الأداء والتشغيل».