الرئيس الصيني: حجم التجارة بين موسكو وبكين ارتفع إلى 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن شي جين بينج قوله خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين في بكين، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل حجم التجارة بين موسكو وبكين إلى 28ر218 مليار دولار.

وأضاف أن "المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن العلاقات بين روسيا والصين وضعت أساسا قويا للتعاون بينهما في كافة المجالات.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين تغلب على التحديات الصعبة التي شهدها البلدان خلال عام 2023.

وقال ميشوستين: "هذا العام تغلب التعاون التجاري والاقتصادي على التحديات الصعبة".

ويجري ميشوستين زيارة عمل إلى الصين منذ يوم أمس، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وكان قادة روسيا والصين قد حددوا في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليصل من 100 مليار دولار سنويا في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.