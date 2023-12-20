حماس لـ بايدن: أنتم شركاء في الجريمة وأيديكم غارقة بدماء الأطفال في غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «الولايات المتحدة طلبت تأجيل اعتماد القرار المقدم إلى مجلس الأمن بشأن غزة»، مؤكدًا أن «واشنطن مسئولة مسئولية كبيرة أخلاقيًا وقانونيًا، عما يرتكب من جرائم في غزة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن سير المعارك في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أن «واشنطن تظل شريكة في حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة».



وذكر أن «ترديد واشنطن دعوتها للاحتلال بحماية المدنيين من الأذى وتمكين المساعدات من الدخول إلى غزة، شعار لا قيمة له، تحاول به امتصاص غضب الجماهير والعالم».



وأكمل: «نقول لبايدن وإدارته، أنتم شركاء في الجريمة وأيديكم غارقة بدماء النساء والأطفال في غزة، التي ستكون لعنة تلاحقكم للأبد».



وأكد أن «دعم واشنطن للاحتلال ماليًا وعسكريًا وأمنيًا واستخباريًا، وتبنيهم دعايته السوداء، لن يفلح في تغيير الأرض والتاريخ».



وتابع: «الاحتلال يمارس أبشع المجازر بحق شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من 7 عقود»، قائلًا إن «الغزاة يكثفون المجازر والمحارق بحق المدنيين، في ظل الصمود الأسطوري للشعب والمقاومة».