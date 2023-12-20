لندن: أوكرانيا حشدت الجهود مؤخرا لتحسين تحصيناتها بينما تتحول قواتها لوضع أكثر دفاعية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن أوكرانيا حشدت خلال الأسابيع الأخيرة جهودا منسقة لتحسين التحصينات الميدانية، بينما تتحول قواتها إلى وضع أكثر دفاعية على طول جزء كبير من خط المواجهة.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن ذلك يأتي بعد دعوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ أواخر نوفمبر الماضي، إلى التحصين بشكل أسرع في القطاعات الرئيسية.

وفي أحد أجزاء المشروع، عملت أوكرانيا على تحسين الدفاعات على طول حدودها مع بيلاروس منذ منتصف ديسمبر الجاري، بحسب ما ورد في التقييم.

وتواصل روسيا خيارات الهجوم المحلي في عدة قطاعات، لكن الهجمات الفردية نادرا ما تتجاوز حجم الكتيبة.

ومن غير المرجح حدوث اختراق روسي كبير، وبشكل عام، تتميز الجبهة بالركود.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن حرب أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.