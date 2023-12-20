ارتفاع غير متوقع لعدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال نوفمبر الماضي ارتفع بنسبة 8ر14% إلى ما يعادل 560ر1 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 359ر1 مليون وحدة سنويا خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 9ر0% إلى ما يعادل 360ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 372ر1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع الارتفاع غير المتوقع وصل عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها إلى أعلى مستوى له منذ سجل ما يعادل 583ر1 مليون وحدة سنويا في مايو الماضي.

وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع عدد المباني ذات الوحدة الواحدة التي يتم العمل فيها بنسبة 18% إلى ما يعادل 143ر1 مليون وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 9ر6% إلى ما يعادل 417 الف وحدة سنويا.

في الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء والذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي بنسبة 5ر2% إلى ما يعادل 460ر1 مليون وحدة سنويا خلال نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر1% سنويا إلى ما يعادل 498ر1 مليون وحدة سنويا خلال أكتوبر الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص بنسبة 1ر1% إلى ما يعادل 470ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 487ر1 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الاثنين تحسن ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، بعد تراجعها لمدة 4 أشهر على التوالي.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو"، لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 37 نقطة مقابل 34 نقطة خلال أكتوبر الماضي وكان أقل مستوى له منذ 11 شهرا. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 36 نقطة.