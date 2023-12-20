الحكم على وزير الداخلية البولندي السابق بالسجن لمدة عامين

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قضت محكمة وارسو الجزئية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عامين على وزير الداخلية البولندي السابق، ماريوس كامينسكي.

وقد أساء السياسي البولندي استخدام صلاحيات وظيفته عندما كان يشغل منصب رئيس "هيئة مكافحة الفساد" في الحكومة القومية المحافظة في ذلك الوقت، بقيادة حزب "القانون والعدالة".

كما حُكم على النائب السابق لرئيس "هيئة مكافحة الفساد"، ماتشيج فوتشيك، بالسجن لمدة عامين.

وقد تم منع السياسيين الاثنين اللذين ينتميان لحزب "القانون والعدالة"، من تولي مناصب عامة لمدة خمسة أعوام، وفقدان مقاعدهما في البرلمان.

وكان كامينسكي قد حُكم عليه بالفعل في مارس من عام 2015، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة سوء استغلال منصبه في المحكمة الابتدائية.