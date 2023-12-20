زيارة مفاجئة لنائب محافظ القاهرة على حي الأميرية للتأكد من انتظام سير العمل

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية مفاجئة لحى الأميرية، شمال العاصمة، وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى فوزى، اليوم الأربعاء، بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم وطلباتهم، مشدداً على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، وذلك طبقاً للوائح والقوانين مع مراعاة الإلتزام بالتوقيت المحدد لتلك الطلبات.

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على حسن التعامل مع المواطنين المترددين إلى الأحياء، لتيسير حصولهم على الخدمة بصورة لائقة، موجهًا بنظافة الشوارع والأرصفة من التراكمات والأتربة وإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الرئيسية والفرعية،

وأكد رفع كفاءه النظافة وتجريد المخلفات من المحاور الرئيسية وشارع السواح وشارع الكابلات امتداد شارع بورسعيد بنطاق حى الأميرية.