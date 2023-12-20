قطر تضع موازنة 2024 على أساس سعر برميل النفط عند 60 دولارا

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، بأنه جرى وضع الموازنة العامة للبلاد لعام 2024 على أساس اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في 2023.



وقالت الوكالة إنّ إجمالي الإيرادات المتوقعة 202 مليار ريال (53.84 مليار دولار) في موازنة 2024، بنسبة انخفاض تقدر بـ 11.4 بالمئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.



وأرجع وزير المالية القطري علي الكواري، في بيان، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.



وأوضحت الوكالة أن إجمالي الإنفاق 200.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بنحو واحد بالمئة مقارنة بموازنة العام 2023.



يأتي ذلك وسط ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة، عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.