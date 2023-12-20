أمريكا ترسل قاذفتين بعيدتي المدى للمشاركة في تدريبات بكوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأركان العامة في سول، اليوم الأربعاء، أنه بعد يومين من اختبار كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يعمل بالوقود الصلب، أرسلت أمريكا قاذفتين بعيدتي المدى، طراز "بي-1 بي" للمشاركة في تدريبات لسلاح الجو، شرق جزيرة "جيجو" الكورية الجنوبية.

ونشرت القيادة العليا للجيش صورا عن التدريب، توضح تصريحات سابقة عن مشاركة قاذفة طراز "بي-1بي" في التدريب.

وشاركت طائرات مقاتلة من الدول الثلاث في التدريب أيضا. وتردد أن هذه المرة الـ13، هذا العام، التي ترسل فيها أمريكا قاذفات قنابل تقليدية، طراز "بي-1 بي" الأسرع من الصوت إلى شبه الجزيرة الكورية.

وكان الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي اختبرته كوريا الشمالية، يوم الاثنين الماضي، قد طار مسافة أكثر من ألف كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وقال الزعيم الكوري الجنوبي، كيم جونج أون أن الاختبار بمثابة تحذير لأمريكا وحلفائها.