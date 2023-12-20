الخارجية الألمانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية محاكمة بتهمة إحراق مدرسة

استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية، بعد محاكمة مواطن إيراني بتهمة إحراق مدرسة.

ووفقا للحكم، كان الهجوم يهدف في الواقع إلى استهداف كنيس يهودي في مدينة بوخوم غربي ألمانيا.

وقالت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف إن الهجوم المخطط له كان من عمل وكالة حكومية إيرانية، حسبما أوضحت وزارة الخارجية مساء الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "أن يتم مهاجمة الحياة اليهودية، هذا أمر لا تسامح فيه. لن نتسامح مع أي عنف يديره الأجانب في ألمانيا".

وكان الألماني الإيراني / 36 عاما / قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة الحرق العمد. وأدانته المحكمة بالتآمر لارتكاب حريق متعمد خطير ومحاولة حرق متعمد.

وتسبب الهجوم الذي نفذ في 17 نوفمبر من العام الماضي في إلحاق ضرر طفيف بمبنى المدرسة.