ركلات الترجيح تقود تشيلسي للتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

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عاشت جماهير تشيلسي ليلة سعيدة على ملعب ستامفورد بريدج بتأهل فريقها في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم مساء الثلاثاء بعد الاطاحة بالضيف نيوكاسل يونايتد من دور الـ8.

انتزع البلوز بقيادة مدربه الأرجنتيني بوكيتينيو بطاقة الصعود بسيناريو مثير بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 16.

وأحرز الأوكراني ميخايلو مودريك هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 92، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق اللندني بنتيجة 2/4 بعد تألق الحارس دوردي بيتروفيتش الذي تصدى لركلتي ترجيح.

فرط نيوكاسل يونايتد في بطاقة التأهل خلال الثواني الأخيرة لينهي مسلسل إقصائه للكبار بعدما أطاح بمانشستر يونايتد وقبله مانشستر سيتي في المراحل السابقة.

وبنفس السيناريو تأهل فولهام بعد التعادل مع مضيفه 1/1 ثم التفوق بنتيجة 6/7 بركلات الترجيح.

أما مدلزبره فصعد بالفوز على بورت فايل بثلاثية دون رد، سجلها جوني هاوسون ومورجان روجرز ومات كروكس في الدقائق 11 و23 و53.

وتختتم مباريات دور الثمانية بمواجهة بين ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء.