السائحون في اليابان يتجهون بعد الجائحة لشراء المشغولات اليدوية والمجوهرات

يتجه السائحون في اليابان، بعد الجائحة بشكل واسع لشراء المشغولات اليدوية الشعبية والمجوهرات، فيما تضاءلت مبيعات مستحضرات التجميل والأدوية، مما يعكس التركيبة السكانية المتغيرة للزائرين، مع تزايد أعداد المتسوقين من السائحين الأوروبيين مقارنة بالصينيين.

وذكرت وكالة "السياحة اليابانية"، أن متوسط الإنفاق على المشغولات اليدوية التقليدية لكل زائر، بلغ 13.338 ين (92 دولارا) في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، بارتفاع 80% من نفس الفترة في عام 2019، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء؛ مما يزيد الاتجاه الذي بدأ أوائل عام 2023.

وتراجعت مبيعات مستحضرات التجميل، بنسبة 30% خلال نفس الإطار الزمني.

وعلى الرغم من أن السياحة الداخلية كانت واحدة من النقاط المضيئة القليلة في التعافي الاقتصادي الطفيف في اليابان، إلا أن الصيدليات وتجار التجزئة، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حافلات محملة بالمسافرين، من الصين، الذين يقبلون على الشراء بشكل واسع، وهو مشهد مألوف حتى عام 2019 .

ويعكس تراجع عدد المنفقين من البر الرئيسي، التباطؤ الاقتصادي هناك على الرغم من ضعف الين؛ مما يجعل الرحلات إلى الأرخبيل أقل تكلفة.