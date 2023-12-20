كوريا الجنوبية واليابان تعقدان مباحثات اقتصادية بعد توقف لمدة 8 أعوام

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية واليابان سوف تعقدان مباحثات اقتصادية ثنائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، استئنافا للحوار الذي توقف منذ نحو ثمانية أعوام بسبب خلاف تاريخي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة، القول في بيان صحفي، إن المباحثات ستجرى في سول غدا الخميس برئاسة نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية كانج جاي كوون ونائب وزير الخارجية الياباني كيشي أونو.

وقالت الوزارة، إن الجانبين سوف يعملان على تقييم التعاون الاقتصادي الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن ذلك التعاون في مجال سياسة الأمن الاقتصادي والتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف.

وكانت الدولتان قد دشنتا الحوار الاقتصادي عام 1999 ليكون بمثابة قناة لمناقشة التعاون الاقتصادي الشامل، ولكن لم يتم إجراء الحوار منذ آخر جلسة في طوكيو في يناير 2016.