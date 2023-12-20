أعرب عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن قلقهم الكبير من التكلفة المتزايدة لعملية إسقاط مسيّرات وصواريخ جماعة الحوثي، التي تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسئولين قولهم إن "الصاروخ الواحد تكلفته مليونا دولار، ويُستخدم لاعتراض مسيَّرة للحوثيين تكلفتها ألفا دولار"، مشيرة إلى أن "مسؤولي وزارة الدفاع لم يؤكدوا أنواع الأسلحة التي تُستخدم، أو المدى الذي يتم فيه اعتراض مسيّرات وصواريخ الحوثيين، لأسباب أمنية".

لكنَّ مسئولين سابقين في وزارة الدفاع وخبراء قالوا إن "سلاحاً وحيداً فقط يجعل الأمر منطقياً لتلك المهمة، وهو صاروخ الدفاع الجوي ذو المدى المتوسط، ​​المعروف باسم "، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال مسئول في البنتاجون إن "سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 طائرة مسيَّرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال الشهرين الماضيين".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين الماضي، إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة، تشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".