شي: مستعد لتعزيز العلاقات بين الصين ونيكاراجوا لتحقيق إنجازات جديدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للعمل مع رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا لتعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق إنجازات جديدة مع اتخاذ الشراكة الاستراتيجية المعلنة حديثا بين البلدين كنقطة انطلاق جديدة.



وأضاف شي، في محادثة هاتفية مع أورتيجا، إنه مستعد للانضمام إلى رئيس نيكاراجوا لتقديم مثال على التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال شي إن الصين مستعدة لأن تكون صديقا موثوقا لنيكاراجوا وستواصل دعمها بقوة في حماية استقلالها الوطني وكرامتها الوطنية، مضيفا أن الصين تدعم أيضا نيكاراجوا في رفض التدخل الخارجي.



وأضاف شي أن الصين مستعدة للعمل مع نيكاراجوا لمعارضة الهيمنة وسياسات القوة، وتعزيز تطوير نظام دولي أكثر عدلا وعقلانية.



وقال شي إن الصين مستعدة لتعزيز التضامن والتنسيق مع نيكاراجوا في الشئون الدولية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية.