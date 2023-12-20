طبيب المنتخب البرازيلي يعلن غياب نيمار عن كوبا أمريكا

أعلن رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، غياب نيمار عن نهائيات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بسبب الإصابة.

وقال لاسمار، في تصريحات يوم أمس الثلاثاء، إن نيمار يحتاج إلى مدة لن تقل عن تسعة أشهر من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام أوروجواي في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لن يكون لديه وقت كاف للعودة إلى اللعب مجددا، لافتا النظر إلى ضرورة الصبر وعدم التسرع في مسألة عودته للملاعب.

وتابع لاسمار أنه بعد تلك الفترة سيكون نيمار قادرا على العودة للعب في مستوى عال وبدون أي قيود على حركته.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تعرضه للإصابة مع المنتخب البرازيلي أبعده عن صفوف فريقه الجديد حتى نهاية الموسم.