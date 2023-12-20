قال سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، إن «مصر هي الهدف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة»، موضحًا أن هذا الاستهداف يعود إلى عدة عوامل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن تلك العوامل تشمل: الصراع على الغاز، وأهمية السيطرة على قطاع غزة والحدود، من أجل التواجد في المناطق الخاصة بالغاز، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع قناة بن جوريون.

ونوه أن «المشروع الإسرائيلي يحمل وراءه الكثير»، قائلًا إن «هناك العديد من المستفيدين من المشروع، سواء إسرائيل أو دول جنوب شرق آسيا والخليج».

ولفت إلى أن «إسرائيل تسعى إلى إحياء طريق جديد بخلاف باب المندب وقناة السويس»، معقبًا: «حلمهم إن البحر الأحمر يموت»، بحسب تعبيره.

ونوه أن إسرائيل تسعى لمنع وجود دولة قوية في المنطقة مثل مصر، وتقسيمها كما يتم التخطيط لقطاع غزة، مضيفًا: «لو مصر راحت، مشكلتهم انتهت، وتصدر مصر للقضية الفلسطينية عمل لهم أزمة كبيرة».