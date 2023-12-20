 ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 175 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات - بوابة الشروق
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ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم غسـل 175 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 2:40 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية - لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ175 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم لتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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