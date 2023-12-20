الصين تدعو المجلس العسكري في ميانمار والمتمردين إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

دعت بكين، المجلس العسكري في ميانمار وتحالف المتمردين، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي ساعدت مؤخرا في التوسط فيه لوقف الاشتباكات على طول الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الأربعاء: "تأمل الصين في أن تتمكن الأطراف المعنية في ميانمار من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل فعال، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل التوصل إلى تسوية الأوضاع بشكل سلس"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت الصين، الأسبوع الماضي، أن حكومة ميانمار وتحالف من 3 جماعات متمردة تقاتل المجلس العسكري الحاكم منذ أكتوبر الماضي توصلوا إلى اتفاق بشأن عدد من الترتيبات، من خلال جهود الوساطة التي تبذلها بكين.

وأضافت الصين، أن الترتيبات تشمل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت ومواصلة الحوار.

وأضاف وانج، اليوم الأربعاء، أن تلك المناقشات جرت في مدينة كونمينج بجنوب غرب الصين.