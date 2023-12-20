محافظ المنيا يؤكد مسئولية وسائل الإعلام في بناء الدولة الوطنية ودعم الخطط التنموية

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالمنيا الذى ضم الكاتب الصحفي حجاج الحسيني رئيس اللجنة وعلا الحيني وعبدالرحمن الداقوفي وكيلي اللجنة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وهنأ المحافظ، أمين اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالمنيا والوفد المرافق بالنجاح في انتخابات النقابة العامة ونيل ثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة، مؤكدا أن وسائل الإعلام تتمتع بدور هام وفعال في بناء الدولة ودعم الخطط التنموية الشاملة في جميع القطاعات، مما يعكس المسئولية الكبيرة الملقاة على جميع العاملين في الحقل الإعلامي.

وأضاف المحافظ أن للصحافة دورا هاما في طرح ومناقشة كل القضايا التي تهم حياة المواطنين ونقل صورة حقيقية عن واقع المجتمع، مطالبا بتسليط الضوء على الإنجازات والمشروعات القومية المتحققة والتي تهدف إلى تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد حجاج الحسينى، أن النقابة تقوم بتفعيل دورها كاملا فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

كما تناول اللقاء مناقشة موضوعات تتعلق بأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسئوليته كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة.