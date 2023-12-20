 الاتحاد الأوروبي يتفق على تشديد نظام اللجوء - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يتفق على تشديد نظام اللجوء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 9:54 ص

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على إجراءات أكثر تشددا بشكل ملحوظ بالنسبة للجوء، في عملية إصلاح كبرى لنظام اللجوء الأوروبي.

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