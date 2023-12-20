الاتحاد الأوروبي يتفق على تشديد نظام اللجوء

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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على إجراءات أكثر تشددا بشكل ملحوظ بالنسبة للجوء، في عملية إصلاح كبرى لنظام اللجوء الأوروبي.