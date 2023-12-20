الاتحاد الأوروبي يتفق على تشديد نظام اللجوء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على إجراءات أكثر تشددا بشكل ملحوظ بالنسبة للجوء، في عملية إصلاح كبرى لنظام اللجوء الأوروبي.